Трамп: из-за демократов к концу года в США может начаться "жизнь в аду" "США на пороге ада": Трамп связал возможный кризис с политикой демократов

Москва6 авг Вести.Если в Конгресс США попадут демократы, сочувствующие идеологии социализма, в Соединенных Штатах уже к концу года может наступить ад. Такое мнение высказал американский лидер Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в Лас-Вегасе.

Президент США назвал коммунистов "опасными" и "сумасшедшими" и призвал избирателей не допускать их к власти.

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По его словам, кандидаты на выборные должности от демократов, дающие обещания, созвучные с идеями социализма, являются "величайшей угрозой" для США.

Трамп напомнил, что обещания бесплатного жилья и аренды обычно оборачиваются изъятием частной собственности в пользу государства.

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Трамп также резко высказался об одном из будущих кандидатов в Сенат на предстоящих в ноябре выборах - Абдул Эль-Сайеде, который выиграл право выдвинуться от демократов в штате Мичиган. Президент США заявил, что политик не только является "коммунистом", но и ненавидит Израиль.

Ранее Трамп в интервью Fox News заявил, что победа на выборах кандидатов, которых он считает сторонниками социалистической и коммунистической идеологии, может привести страну к упадку. По мнению главы Белого дома, идеи, которые продвигают некоторые представители Демократической партии, исторически приводили к разрушительным последствиям и превращает страны в "пепел, мусор и грязь".