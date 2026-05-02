Москва2 мая Вести.Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес лидера демократов в Палате представителей Конгресса США Хакима Джеффриса, назвав его преступником и угрозой для страны. Соответствующее заявление Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social.

Поводом для высказывания стали недавние комментарии Джеффриса, который поставил под сомнение легитимность большинства судей Верховного суда США. Его критика была связана с решениями, касающимися правил определения границ избирательных округов.

Лидер меньшинства демократов Хаким Джеффрис – не кто иной, как преступник, и он угроза для страны написал Трамп

Ранее Джеффрис выступил с призывом изменить политический курс страны. По его словам, основанием для этого является развязанный Трампом и "радикалами-республиканцами" очередной конфликт на Ближнем Востоке, который привел к серьезным последствиям на глобальном топливном рынке.