Москва17 июлВести.Президент США Дональд Трамп осознает, что Республиканская партия гарантированно проиграет промежуточные выборы в Конгресс, поэтому решил выступить с заявлением к нации, в котором заявил о критической уязвимости избирательной инфраструктуры страны. Об этом ИС "Вести" сообщил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
По мнению эксперта, задача Трампа - создать базу для аннулирования проигрыша его партии на выборах.
Трамп заранее подстеливает травку для того, чтобы создать доказательную базу аннулирования оглушительного проигрыша, который в конце этого года ожидает и его администрацию, и Республиканскую партию. Поэтому все его заявления в адрес Китая, пристегнули Иран, Россию, Северную Корею, это объясняется внутриполитической ситуацией внутри СШАобъяснил Коротченко
Ранее Трамп в своем обращении к нации заявил, что Китай совершил крупнейшее в истории хищение данных в сфере выборов, получив несанкционированный доступ к личным данным 220 миллионов американских избирателей.