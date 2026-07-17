Названа причина, по которой Трамп заявил об уязвимости избирательной системы США Эксперт объяснил, почему Трамп заявил об уязвимости электоральной системы США

Москва17 июл Вести.Президент США Дональд Трамп осознает, что Республиканская партия гарантированно проиграет промежуточные выборы в Конгресс, поэтому решил выступить с заявлением к нации, в котором заявил о критической уязвимости избирательной инфраструктуры страны. Об этом ИС "Вести" сообщил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По мнению эксперта, задача Трампа - создать базу для аннулирования проигрыша его партии на выборах.

Трамп заранее подстеливает травку для того, чтобы создать доказательную базу аннулирования оглушительного проигрыша, который в конце этого года ожидает и его администрацию, и Республиканскую партию. Поэтому все его заявления в адрес Китая, пристегнули Иран, Россию, Северную Корею, это объясняется внутриполитической ситуацией внутри США объяснил Коротченко

Ранее Трамп в своем обращении к нации заявил, что Китай совершил крупнейшее в истории хищение данных в сфере выборов, получив несанкционированный доступ к личным данным 220 миллионов американских избирателей.