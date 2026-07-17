Трамп заявил о беспрецедентной утечке электоральных данных США из‑за КНР Трамп обвинил Китай в крупнейшем хищении электоральных данных США

Москва17 июл Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай совершил крупнейшее в истории хищение данных в сфере выборов, получив несанкционированный доступ к личным данным 220 миллионов американских избирателей.

Американский лидер заявил об этом в своем обращении к нации, трансляция которого велась на официальном канале Белого дома в YouTube.

Китайская Народная Республика осуществила то, что считается крупнейшим в истории компрометированием избирательных данных, результатом которого стало незаконное получение Китаем досье 220 миллионов американских избирателей сказал Трамп в своем обращении к согражданам

Глава Белого дома отметил, что эти сведения включали имена, адреса, номера телефонов, политические взгляды и иную чувствительную информацию.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что обращение американского лидера будет посвящено защите честности выборов в США. Кроме того, американский лидер затронет ситуацию вокруг Ирана и положение дел в американской экономике.