Москва17 июлВести.Американский лидер Дональд Трамп в своем обращении к нации собирается сообщить, что по меньшей мере 278 тысяч неграждан были нелегально внесены в избирательные списки для участия в выборах в США. Об этом пишет New York Post (NYP).
При этом источник издания отметил, что итоговое количество "нелегальных избирателей" может еще вырасти, потому что их подсчет завершился лишь в некоторых штатах.
Ожидается, что президент Трамп объявит во время своего выступления в прайм-тайм в четверг, посвященного безопасности выборов, что как минимум 278 000 неграждан зарегистрированы для участия в федеральных выборах в СШАговорится в материале
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт накануне сообщила, что обращение американского лидера будет посвящено защите честности выборов в Соединенных Штатах.
Ранее телеканал MS Now передал, что Трамп намерен выступить с обращением, посвященным иностранному вмешательству в американские выборы 2020 года.