NYP: Трамп в обращении расскажет о 278 тыс. негражданах в избирательных списках

NYP: Трамп в обращении намерен рассказать о негражданах в избирательных списках NYP: Трамп в обращении расскажет о 278 тыс. негражданах в избирательных списках

Москва17 июл Вести.Американский лидер Дональд Трамп в своем обращении к нации собирается сообщить, что по меньшей мере 278 тысяч неграждан были нелегально внесены в избирательные списки для участия в выборах в США. Об этом пишет New York Post (NYP).

При этом источник издания отметил, что итоговое количество "нелегальных избирателей" может еще вырасти, потому что их подсчет завершился лишь в некоторых штатах.

Ожидается, что президент Трамп объявит во время своего выступления в прайм-тайм в четверг, посвященного безопасности выборов, что как минимум 278 000 неграждан зарегистрированы для участия в федеральных выборах в США говорится в материале

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт накануне сообщила, что обращение американского лидера будет посвящено защите честности выборов в Соединенных Штатах.

Ранее телеканал MS Now передал, что Трамп намерен выступить с обращением, посвященным иностранному вмешательству в американские выборы 2020 года.