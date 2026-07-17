Москва17 июлВести.Американский лидер Дональд Трамп объявил о рассекречивании разведывательных данных, показывающих "шокирующие уязвимости" в избирательной инфраструктуре США.
Об этом глава Белого дома заявил во время своего обращения к нации, трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.
Я объявляю о немедленном рассекречивании и публикации критически важных разведывательных данных, раскрывающих шокирующие уязвимости в нашей избирательной инфраструктуресказал Трамп
Накануне газета New York Post написала, что американский лидер в своем обращении к нации собирается сообщить, что как минимум 278 тысяч неграждан были нелегально внесены в избирательные списки для участия в выборах в Соединенных Штатах.