Трамп заявил о рассекречивании данных об уязвимостях в системе выборов США Трамп рассказал о данных, раскрывающих уязвимости в системе выборов США

Москва17 июл Вести.Американский лидер Дональд Трамп объявил о рассекречивании разведывательных данных, показывающих "шокирующие уязвимости" в избирательной инфраструктуре США.

Об этом глава Белого дома заявил во время своего обращения к нации​​​, трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Я объявляю о немедленном рассекречивании и публикации критически важных разведывательных данных, раскрывающих шокирующие уязвимости в нашей избирательной инфраструктуре сказал Трамп

Накануне газета New York Post написала, что американский лидер в своем обращении к нации собирается сообщить, что как минимум 278 тысяч неграждан были нелегально внесены в избирательные списки для участия в выборах в Соединенных Штатах.