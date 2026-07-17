Москва17 июл Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал расследовать и предъявить обвинения виновным в компрометации выборов в США.

Об этом американский лидер заявил во время своего обращения к нации​​​, трансляция которого велась на YouTube-канале Белого дома.

Сегодня я поручаю управлению директора национальной разведки, министерству юстиции, ФБР и ЦРУ расследовать, как и почему эта критически важная информация [о выборах в стране] была скрыта, уволить причастных к ее сокрытию и, при наличии на то оснований, предъявить им уголовные обвинения сказал Трамп

В своем обращении к согражданам глава Белого дома объявил о рассекречивании разведывательных данных, показывающих "шокирующие уязвимости" в избирательной инфраструктуре США. Он также обвинил Китай в якобы крупнейшем в истории компрометировании электоральных данных, начиная с избирательного цикла 2020 года. По его словам, КНР незаконно завладела данными о 220 миллионах американских избирателей.