Трамп анонсировал обращение к нации в ночь на 17 июля

Трамп заявил, что готовит обращение к нации Трамп анонсировал обращение к нации в ночь на 17 июля

Москва13 июл Вести.Президент США Дональд Трамп готовит новое обращение к нации, с которым выступит в конце недели. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.

Обращение будет опубликовано в ночь на 17 июля, в 04.00 по московскому времени. Американский лидер не уточнил, по какой теме он собирается высказаться.

Ранее Трамп сделал громкое заявление по поводу контроля США над Ормузским проливом. Глава Белого дома анонсировал, что суда, следующие этим маршрутом, должны будут платить американцам 20% от стоимости перевозимого груза.