Трамп: США могут ввести плату нефтью за проход по Ормузскому проливу

Трамп допустил, что США будут брать плату нефтью за проход по Ормузу Трамп: США могут ввести плату нефтью за проход по Ормузскому проливу

Москва21 июн Вести.Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон будет взимать плату в виде 20% нефти за проход танкеров через Ормузский пролив, сообщил журналист телеканала Fox News.

Ранее американский лидер в соцсети Truth Social допустил, что Вашингтон будет взимать плату за проход через Ормузский пролив по истечении 60-дневного периода прекращения огня. По словам Трампа, это будет плата за услуги "в качестве ангела-хранителя".

Президент сказал, что это предполагало бы, что США будут получать 20% нефти, перевозимой через пролив указывается в сообщении Fox News

Ранее власти Пакистана информировали, что Иран не будет взимать плату с пересекающих Ормузский пролив судов в течение ближайших 60 дней.