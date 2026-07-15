Москва15 июлВести.Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в наличии альтернатив Ормузскому проливу для транспортировки нефти на мировые рынки.
Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.
Пролив открыт для всех желающих через него пройтиответил Трамп на вопрос о снижении количества судов, следующих через Ормузский пролив
Вместе с этим, американский лидер подчеркнул, что для Ирана названный морской коридор "закрыт как на вход, так и на выход".
В последнее время ведется активное строительство трубопроводов. Мы находим прекрасные альтернативы, в том числе, в Техасе и на Аляскесказал Трамп
14 июля глава Белого дома сообщил, что отказался от объявленного днем ранее 20-процентного сбора за проход судов через Ормузский пролив.
Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), со своей стороны, сообщило о возобновлении морской блокады Ирана.