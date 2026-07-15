Трамп: доставлять нефть вместо Ормузского пролива можно через Техас или Аляску

Вместо Ормузского пролива: Трамп заявил о возможных поставках нефти через Аляску Трамп: доставлять нефть вместо Ормузского пролива можно через Техас или Аляску

Москва15 июл Вести.Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в наличии альтернатив Ормузскому проливу для транспортировки нефти на мировые рынки.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Пролив открыт для всех желающих через него пройти ответил Трамп на вопрос о снижении количества судов, следующих через Ормузский пролив

Вместе с этим, американский лидер подчеркнул, что для Ирана названный морской коридор "закрыт как на вход, так и на выход".

В последнее время ведется активное строительство трубопроводов. Мы находим прекрасные альтернативы, в том числе, в Техасе и на Аляске сказал Трамп

14 июля глава Белого дома сообщил, что отказался от объявленного днем ранее 20-процентного сбора за проход судов через Ормузский пролив.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), со своей стороны, сообщило о возобновлении морской блокады Ирана.