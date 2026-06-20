Москва20 июнВести.Соединенные Штаты могут начать сами взимать плату за проход через Ормузский пролив, заявил президент США Дональд Трамп.
Он пообещал, что эти сборы будут введены в случае, если сделка с Ираном сорвется.
Никаких сборов за проход через Ормузский пролив в течение 60-дневного периода прекращения огня взиматься не будет, и никаких сборов не будет взиматься и по истечению 60-дневного периода, за исключением случаев, когда они будут введены Соединенными Штатами Америки и в пользу Соединенных Штатов Америки… за услуги, оказанные в качестве ангела-хранителя странам Ближнего Востока с целью возмещения прошлых, настоящих и будущих издержекнаписал Трамп в соцсети Truth Social
Ранее центральный штаб военного командования ВС Ирана "Хатам аль-Анбия" заявил, что Исламская Республика вновь закрывает Ормузский пролив для судоходства из-за продолжения военной операции Израиля в Ливане.