Трамп: США могут начать взимать плату за проход через Ормузского пролива

США хотят сами брать деньги за проход через Ормуз Трамп: США могут начать взимать плату за проход через Ормузского пролива

Москва20 июн Вести.Соединенные Штаты могут начать сами взимать плату за проход через Ормузский пролив, заявил президент США Дональд Трамп.

Он пообещал, что эти сборы будут введены в случае, если сделка с Ираном сорвется.

Никаких сборов за проход через Ормузский пролив в течение 60-дневного периода прекращения огня взиматься не будет, и никаких сборов не будет взиматься и по истечению 60-дневного периода, за исключением случаев, когда они будут введены Соединенными Штатами Америки и в пользу Соединенных Штатов Америки… за услуги, оказанные в качестве ангела-хранителя странам Ближнего Востока с целью возмещения прошлых, настоящих и будущих издержек написал Трамп в соцсети Truth Social

Ранее центральный штаб военного командования ВС Ирана "Хатам аль-Анбия" заявил, что Исламская Республика вновь закрывает Ормузский пролив для судоходства из-за продолжения военной операции Израиля в Ливане.