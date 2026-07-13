Трамп заявил о намерении ввести сбор за проход через Ормузский пролив Трамп объявил о введении платы за проход судов через Ормуз

Москва13 июл Вести.США вводят плату за проход судов через Ормузский пролив в размере 20% от стоимости перевозимого груза. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Американский лидер отметил, что США больше не пропустят через пролив суда, следующие в иранские порты. Все остальные смогут свободно проходить через Ормуз при условии, что оплатят услуги США по обеспечению безопасности судоходства.

С этого момента США будут известны как "стражи Ормузского пролива", и в качестве такового и в целях справедливости, им будет возмещено 20% от стоимости всех отправленных грузов за все расходы, необходимые для обеспечения безопасности этого крайне нестабильного региона мира говорится в публикации

По словам Трампа, процесс формирования механизма прохода через пролив начнется немедленно.

Ранее Трамп заявил, что США намерены взять под контроль Ормуз, но за это придется платить. Иран при этом утверждал, что пролив остается закрытым до момента, пока США не прекратят вмешиваться в ситуацию на Ближнем Востоке.