Трамп в соцсети объявил о переименовании Ормузского пролива в "пролив Трампа"

Трамп разместил в Truth Social карту с новым названием Ормузского пролива Трамп в соцсети объявил о переименовании Ормузского пролива в "пролив Трампа"

Москва30 апр Вести.Президент США Дональд Трамп объявил о "переименовании" Ормузского пролива в "пролив Трампа".

Соответствующий пост с изображением этого водного пути, на который нанесено "новое" название, глава Белого дома разместил в соцсети Truth Social.

28 апреля американский лидер выступил с утверждением, что Иран попросил США как можно скорее разблокировать Ормузский пролив, не уточнив при этом, кто именно из Тегерана обратился с соответствующей просьбой.

В Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) ранее заявили, что Военно-морские силы США продолжают блокаду Ормузского пролива.