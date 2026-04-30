Москва30 апрВести.Президент США Дональд Трамп объявил о "переименовании" Ормузского пролива в "пролив Трампа".
Соответствующий пост с изображением этого водного пути, на который нанесено "новое" название, глава Белого дома разместил в соцсети Truth Social.
28 апреля американский лидер выступил с утверждением, что Иран попросил США как можно скорее разблокировать Ормузский пролив, не уточнив при этом, кто именно из Тегерана обратился с соответствующей просьбой.
В Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) ранее заявили, что Военно-морские силы США продолжают блокаду Ормузского пролива.