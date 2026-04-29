CENTCOM: в иранском порту Чах-Бахар скопились из-за блокады почти 20 судов CENTCOM: из-за блокады в иранском порту Чах-Бахар скопились более 20 судов

Москва29 апр Вести.Американская блокада привела к тому, что в иранском морском порту Чах-Бахар, расположенном на побережье Оманского залива, скопились более 20 судов, сообщает Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

Кроме того, 39 судов перенаправлены для обеспечения соблюдения блокады отмечает CENTCOM

Нефтяные танкеры не могут выйти в море из иранских портов из-за блокады США. Так, до начала военной операции против Ирана в порту Чах-Бахар обычно под погрузкой стояли не более пяти судов, отмечает CENTCOM.