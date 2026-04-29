Москва29 апрВести.Американская блокада привела к тому, что в иранском морском порту Чах-Бахар, расположенном на побережье Оманского залива, скопились более 20 судов, сообщает Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).
Кроме того, 39 судов перенаправлены для обеспечения соблюдения блокадыотмечает CENTCOM
Нефтяные танкеры не могут выйти в море из иранских портов из-за блокады США. Так, до начала военной операции против Ирана в порту Чах-Бахар обычно под погрузкой стояли не более пяти судов, отмечает CENTCOM.