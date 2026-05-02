Москва2 маяВести.Представители Демократической партии США страдают от "синдрома ненависти" к американскому президенту Дональду Трампу. Об этом заявил сам лидер Штатов на мероприятии в штате Флорида.
Трамп назвал демократов "лунатиками", которые думают исключительно о нем.
Полагаю, на следующей неделе будет официально зарегистрирован синдром ненависти к Трампуиронично отметил американский лидер
Ранее журнал Time сообщил, что демократы в американском Конгрессе рассматривают возможность подачи иска против Трампа, если он продолжит операцию против Ирана после 1 мая.
Между тем Белый дом оповестил Конгресс США о том, что считает законченной войну с Исламской Республикой.