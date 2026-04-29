Time: демократы рассматривают возможность подачи иска против Трампа Time: демократы могут подать иск против Трампа из-за операции в Иране

Москва29 апр Вести.Демократы в американском Конгрессе рассматривают возможность подачи иска против президента США Дональда Трампа, если он продолжит операцию против Исламской Республики Иран после первого мая. Об этом сообщает журнал Time со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Подчеркивается, что обсуждения находятся на ранней стадии. Они связаны с тем, что с первого мая истекают 60 дней с момента, когда американский лидер проинформировал Конгресс США о военной операции на Ближнем Востоке. Чтобы продолжить боевые действия по истечении этого срока, Трамп должен получить одобрение законодателей или письменно подтвердить, что для безопасного вывода войск Штатов требуется еще 30 дней.

Развернувшиеся дискуссии являются самым явным признаком того, что демократы, неоднократно сталкивавшиеся с препятствиями в своих попытках сдержать войну посредством голосования в Палате представителей, ищут новые способы добиться конституционного пересмотра вопроса о том, кто будет решать, когда Америка вступает в войну говорится в материале

Отмечается, что демократы пока не пришли к финальному решению о подаче иска против Трампа.

Между тем эксперт Эрл Расмуссен заявил, что американский лидер будет пытаться сохранить за собой право на проведение военной операции против Исламской Республики.