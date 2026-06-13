Республиканцы дали Трампу срок до сентября, чтобы уладить войну с Ираном

Трампу поставили ультиматум по урегулированию с Ираном Республиканцы дали Трампу срок до сентября, чтобы уладить войну с Ираном

Москва13 июн Вести.Республиканская партия США обозначила крайний срок для президента страны Дональда Трампа, к которому он должен урегулировать конфликт с Ираном - к сентябрю. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, изначально республиканцы дали американскому лидеру от четырех до шести недель на завершение войны с Ираном. Срок продлили сначала на 60 дней, а затем – до лета.

Теперь... партийные лидеры Республиканской партии на местах, сотрудники предвыборных штабов и стратеги считают, что крайний срок – День труда говорится в публикации

Уточняется, что День труда отмечается в США в сентябре. Этот месяц считается неофициальным началом сезона всеобщих выборов. По мере приближения голосования политический риск возрастает из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.