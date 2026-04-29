Эксперт Расмуссен: Трампу нужно продление полномочий на операцию против Ирана Трамп хочет продлить полномочия на военную операцию против Ирана

Москва29 апр Вести.Американский лидер Дональд Трамп будет пытаться сохранить за собой право на проведение военной операции против Исламской Республики Иран. Об этом рассказал подполковник в отставке сухопутных сил США Эрл Расмуссен.

В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что Трамп будет пытаться найти выход из сложившейся ситуации.

Вероятно, он будет добиваться продления своих полномочий поделился мнением эксперт

К первому мая истекает 60-дневный срок с момента уведомления американского Конгресса Трампом о начале операции в Иране. Закон обязывает американского лидера по истечении этого периода либо получить санкцию Конгресса на продолжение операции, либо письменно подтвердить, что необходимо еще 30 дней для безопасного вывода войск.

Сам Трамп 26 апреля пообещал, что конфликт с Ираном закончится скоро. При этом ранее он заявил, что не намерен спешить с заключением сделки между Тегераном и Вашингтоном.