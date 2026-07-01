WSJ: Трамп решил придерживаться дипломатии в урегулировании конфликта с Ираном

WSJ: Трамп собирается придерживаться дипломатии в урегулировании конфликта с ИРИ WSJ: Трамп решил придерживаться дипломатии в урегулировании конфликта с Ираном

Москва1 июл Вести.Президент США Дональд Трамп обсуждал возможность возвращения к полномасштабной войне с Исламской Республикой Иран (ИРИ), но намерен придерживаться дипломатического пути в разрешении конфликта.

Американский лидер провел несколько переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов Дэном Кейном на тему нанесения новых ударов по Исламской Республике, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Но пока [Трамп] решил придерживаться дипломатических переговоров говорится в материале

Глава Белого дома во время обсуждений подчеркнул, что новые удары могут подорвать дипломатический процесс и лишить Вашингтон шансов окончательно свернуть ядерную программу Ирана.

Ранее Трамп заявил, что США могут уничтожить Исламскую Республику в случае возобновления боевых действий.