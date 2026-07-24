Трамп заявил, что выходом из конфликта с Ираном будет или эскалация, или сделка

Трамп рассказал о стратегии США по выходу из конфликта с Ираном Трамп заявил, что выходом из конфликта с Ираном будет или эскалация, или сделка

Москва24 июл Вести.Стратегический курс Вашингтона по выходу из конфликта с Ираном состоит либо в эскалации военных действий, либо в соглашении, к которому исламская республика "пока не готова". Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

Отвечая в Белом доме на вопрос журналиста о том, какова стратегия Соединенных Штатов по выходу из конфликта с Ираном, Трамп ответил, что "их много".

Есть военный выход, при котором мы просто продолжаем делать то же самое, и даже более жестко, взрывая все, что у них есть. Или есть более разумная стратегия - заключить сделку сказал президент США

При этом он признался, что сомневается в том, что Тегеран готов к тому, чтобы сесть за стол переговоров.

Они [Иран] еще не готовы к этому, но они хотели бы заключить сделку. … Иногда они не говорят, что хотят заключить сделку. Они хотят быть крутыми ребятами заявил глава Белого дома

При этом американский лидер подтвердил, что контакты между США и Ираном продолжаются, и допустил, что новой эскалации конфликта между ними может не быть.

Мы с ними разговариваем, может быть, никакого переломного момента не будет. А может и будет отметил американский лидер

Ранее президент США заявил, что пока не принял окончательного решения по вопросу нанесения масштабных ударов по Ирану. При этом он не стал опровергать то, что Вашингтон не будет наносить удары по Исламской Республике.