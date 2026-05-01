Москва1 мая Вести.Президент США Дональд Трамп выразил жесткую позицию относительно будущего переговоров с Тегераном по атомной энергетике. Общаясь с журналистами, американский лидер обозначил лишь два возможных сценария развития событий.

Хотим ли мы прийти и разнести их к чертям, навсегда положить им конец? Или мы хотим заключить сделку? Такие варианты заявил Трамп

При этом он подчеркнул, что не стремится к силовому решению вопроса. По словам президента, он не хотел бы выбирать первый вариант, руководствуясь "человеческими соображениями".