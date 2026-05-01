США якобы требуют от Ирана оставить обогащенный уран на поврежденных объектах Axios: США требуют от Ирана не вывозить обогащенный уран с поврежденных объектов

Москва1 мая Вести.США якобы потребовали от Ирана не вести никакой деятельности на подвергшихся бомбардировкам ядерных объектах, а также не вывозить с них обогащенный уран. Об этом заявил журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

Одна из поправок включала требование, чтобы Иран взял на себя обязательство не вести никакой деятельности на своих подвергшихся бомбардировкам ядерных объектах и не пытаться трогать какую-либо часть своих запасов обогащенного урана до тех пор, пока продолжаются переговоры по этим вопросам написал он в соцсети X

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, как Штаты будут вывозить уран из Ирана.