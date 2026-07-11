Reuters: США не заключат сделку с Ираном без вывоза обогащенного урана

США отказываются идти на сделку с Ираном без вывоза обогащенного урана Reuters: США не заключат сделку с Ираном без вывоза обогащенного урана

Москва11 июл Вести.Американские власти не подпишут мирное соглашение с Ираном, если Тегеран не согласится передать Вашингтону свои запасы обогащенного урана.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на чиновника из США.

Я просто хочу ясно дать понять, что, если мы не получим [ядерную] пыль, у нас не будет сделки с Ираном приводит агентство слова одного из американских должностных лиц

Собеседник агентства добавил, что у Соединенных Штатов "есть много вариантов", как поступить в случае отказа Ирана выполнить требования американской стороны.

Ранее телеканал CBS сообщал, что США рассматривают различные варианты действий в отношении иранской ядерной программы. Предпочтительным для администрации президента США Дональда Трампа сценарием является извлечение так называемой ядерной пыли — обогащенного урана — непосредственно американцами, однако существует альтернатива оставить эти материалы "погребенными под землей", если Тегеран не станет сотрудничать с Вашингтоном.

Москва предложила содействие в вопросе вывоза ядерных материалов с территории Исламской Республики, однако американская сторона пока не приняла это предложение, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.