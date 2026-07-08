Песков: Путин и Трамп 4 июля не обсуждали вопрос о ядерных материалах Ирана

Песков раскрыл подробности телефонного разговора Путина и Трампа об Иране Песков: Путин и Трамп 4 июля не обсуждали вопрос о ядерных материалах Ирана

Москва8 июл Вести.Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 4 июля не вносил новых инициатив о судьбе находящихся в Иране ядерных материалов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

Нет, какие-то новые элементы не затрагивали приводит ТАСС слова Пескова

Путин и Трамп провели 4 июля телефонный разговор, который длился 1 час 25 минут. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, разговор прошел в деловом и весьма конструктивном тоне.

В ходе беседы Путин подтвердил готовность Москвы оказать содействие усилиям по деэскалации и стабилизации ситуации вокруг Ирана.

Трамп оценил разговор как "очень хороший" и сообщил, что спецпосланник Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер готовы продолжить посреднические усилия в урегулировании украинского конфликта и прибыть в Москву в удобное время.