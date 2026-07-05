Ушаков: Путин надеется, что США и Иран решат ключевые вопросы

Ушаков: Путин надеется, что США и Иран найдут решения по важным вопросам Ушаков: Путин надеется, что США и Иран решат ключевые вопросы

Москва5 июл Вести.Президент Владимир Путин выразил надежду, что США и Иран смогут найти долгосрочные развязки по ключевым вопросам, заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

Путин в телефонном разговоре с Трампом подтвердил готовность России содействовать деэскалации ситуации вокруг Ирана, отметил Ушаков.

Касаясь ситуации вокруг Ирана, Владимир Путин выразил надежду, что переговорный процесс на основе меморандума о взаимопонимании между США и Ираном позволит найти взаимоприемлемые долгосрочные развязки по ключевым вопросам урегулирования приводит ТАСС слова Ушакова

Трамп заявил накануне, что Вашингтон сделал недельную паузу в переговорах с Тегераном в связи с похоронами верховного главы Ирана аятоллы Али Хаменеи.