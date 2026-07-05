Москва5 июлВести.Президент Владимир Путин выразил надежду, что США и Иран смогут найти долгосрочные развязки по ключевым вопросам, заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.
Путин в телефонном разговоре с Трампом подтвердил готовность России содействовать деэскалации ситуации вокруг Ирана, отметил Ушаков.
Касаясь ситуации вокруг Ирана, Владимир Путин выразил надежду, что переговорный процесс на основе меморандума о взаимопонимании между США и Ираном позволит найти взаимоприемлемые долгосрочные развязки по ключевым вопросам урегулированияприводит ТАСС слова Ушакова
Трамп заявил накануне, что Вашингтон сделал недельную паузу в переговорах с Тегераном в связи с похоронами верховного главы Ирана аятоллы Али Хаменеи.