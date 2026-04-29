Москва29 апрВести.Россия предложила США ряд соображений, которые направлены на урегулирование разногласий, возникших вокруг иранской ядерной программы. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.
По его словам, Москва решительно настроена содействовать в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.
Россия твердо настроена оказывать всемирное содействие дипломатическим усилиям по поиску мирной развязки кризиса и предложила ряд соображений, направленных на урегулирование разногласий вокруг иранской ядерной программысказал он
Ушаков уточнил, что для этого будут предложены активные контакты с представителями Исламской Республики, главами стран Персидского залива, а также Израилем и переговорщиками из США.