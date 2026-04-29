РФ озвучила США ряд соображений по ядерной программе Ирана Ушаков: РФ предложила США ряд идей по ядерной программе Ирана

Москва29 апр Вести.Россия предложила США ряд соображений, которые направлены на урегулирование разногласий, возникших вокруг иранской ядерной программы. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.

По его словам, Москва решительно настроена содействовать в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

Россия твердо настроена оказывать всемирное содействие дипломатическим усилиям по поиску мирной развязки кризиса и предложила ряд соображений, направленных на урегулирование разногласий вокруг иранской ядерной программы сказал он

Ушаков уточнил, что для этого будут предложены активные контакты с представителями Исламской Республики, главами стран Персидского залива, а также Израилем и переговорщиками из США.