Москва готова предоставить площадку для арабо-иранского диалога Алимов: Россия готова помочь урегулированию между Ираном и арабами

Москва20 июл Вести.Россия выразила готовность содействовать урегулированию разногласий между иранцами и арабскими государствами, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Алимов в интервью газете "Известия".

По данным дипломата, Москва также готова предоставить площадку для их диалога, но при этом не планирует навязываться в непосредственное участие переговорного процесса.

Он отметил, что Россия готова помочь в мирном решении вопросов, возникающих как между США и Ираном, так и между иранцами и арабскими странами.

Алимов добавил, что Москва поддерживает активные контакты со всеми заинтересованными сторонами, включая Исламабад, Эр-Рияд и Анкару.

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