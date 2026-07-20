Москва20 июлВести.Россия выразила готовность содействовать урегулированию разногласий между иранцами и арабскими государствами, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Алимов в интервью газете "Известия".
По данным дипломата, Москва также готова предоставить площадку для их диалога, но при этом не планирует навязываться в непосредственное участие переговорного процесса.
Он отметил, что Россия готова помочь в мирном решении вопросов, возникающих как между США и Ираном, так и между иранцами и арабскими странами.
Алимов добавил, что Москва поддерживает активные контакты со всеми заинтересованными сторонами, включая Исламабад, Эр-Рияд и Анкару.
Усилия по возвращению сторон к переговорам продолжаютсяподытожил замглавы МИД
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил благодарность Российской Федерации за ее поддержку.