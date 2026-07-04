Пезешкиан в ходе встречи с Медведевым поблагодарил Россию за поддержку Ирана

Пезешкиан на встрече с Медведевым поблагодарил Россию за поддержку Ирана Пезешкиан в ходе встречи с Медведевым поблагодарил Россию за поддержку Ирана

Москва4 июл Вести.Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил благодарность Российской Федерации за ее поддержку в ходе встречи с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.

Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы офиса Пезешкиана.

Также иранский лидер призвал к ускорению стратегического сотрудничества между Москвой и Тегераном. Пезешкиан высоко оценил поддержку и сочувствие со стороны российского правительства и народа. Он также обратил внимание на необходимости интенсификации стратегического взаимодействия, особо выделив экономическую, логистическую и региональную сферы.

Ранее Пезешкиан поблагодарил главу российского государства Владимира Путина за поддержку Ирана в связи с агрессией США и Израиля.