Посол Джалали: Путин и Пезешкиан поддерживают очень хороший контакт Посол Ирана Джалали оценил уровень взаимодействия Путина и Пезешкиана

Москва23 апр Вести.Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан поддерживают интенсивное взаимодействие на фоне агрессии США и Израиля против Исламской Республики. Об этом сообщил иранский посол в Москве Казем Джалали, его слова передает ТАСС.

Он подчеркнул, что лидеры трижды созванивались с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Наши президенты поддерживают очень хороший контакт передает слова Джалали агентство

Дипломат также отметил крепкие отношения между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и его коллегой Аббасом Аракчи.

Путин и Пезешкиан провели телефонный разговор 12 апреля. Пезешкиан выразил российскому лидеру признательность за принципиальную позицию Москвы, направленную на деэскалацию ситуации на Ближнем Востоке.