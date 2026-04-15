Песков: Путин находится в постоянном диалоге с руководством Ирана и Израиля

Москва15 апр Вести.Президент России Владимир Путин поддерживает постоянный контакт с руководителями Ирана, Израиля и других государств региона. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью индийскому телеканалу India Today.

Президент Путин находится в постоянном контакте и диалоге с лидерами (государств. - Прим. ред​​​.) Персидского залива, с президентом Ирана, с израильтянами сказал официальный представитель Кремля

12 апреля российский лидер и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Иранский президент рассказал российскому коллеге о переговорах с американской стороной, прошедших 11 апреля в Исламабаде, а также поблагодарил Москву за ее позицию по деэскалации конфликта и за гуманитарную помощь, оказанную Ирану.