Москва15 апрВести.Президент России Владимир Путин поддерживает постоянный контакт с руководителями Ирана, Израиля и других государств региона. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью индийскому телеканалу India Today.
Президент Путин находится в постоянном контакте и диалоге с лидерами (государств. - Прим. ред.) Персидского залива, с президентом Ирана, с израильтянамисказал официальный представитель Кремля
12 апреля российский лидер и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Иранский президент рассказал российскому коллеге о переговорах с американской стороной, прошедших 11 апреля в Исламабаде, а также поблагодарил Москву за ее позицию по деэскалации конфликта и за гуманитарную помощь, оказанную Ирану.