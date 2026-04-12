Москва12 апр Вести.Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили в том числе последнее развитие ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в Кремле.

Отмечается, что президент Исламской Республики в ходе беседы дал оценку ирано-американским переговорам, которые состоялись 11 апреля в Исламабаде. Пезешкиан выразил Путину признательность за принципиальную позицию Москвы, в том числе на международных площадках, направленную на деэскалацию ситуации. Кроме того, лидер Ирана выразил благодарность за гуманитарную помощь, которую Россия оказала иранскому народу.

Владимир Путин подчеркнул готовность и далее содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта, оказывать посреднические усилия в интересах установления справедливого и долгосрочного мира на Ближнем Востоке говорится в сообщении

С этой целью, как подчеркивается, Москва продолжит активные контакты со всеми партнерами в регионе.

Лидеры также обсудили актуальные вопросы сотрудничества Москвы и Тегерана, подтвердив обоюдный настрой на дальнейшее укрепление добрососедских отношений.

Также Пезешкиан поздравил Путина и всех православных христиан России с Пасхой.