Медведев: РФ, Иран и КНР могут создать площадку для стран под санкциями

Медведев обсудил с Пезешкианом создание площадки для стран под санкциями Медведев: РФ, Иран и КНР могут создать площадку для стран под санкциями

Москва4 июл Вести.Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев и президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили создание объединения для стран, которые подверглись санкциям. Об этом зампред Совбеза сообщил в беседе с журналистами по итогам визита российской делегации в Тегеран.

Медведев указал, что создание сообщества стран под санкциями уже обсуждалось несколькими годами ранее на Петербургском юридическом форуме с министром юстиции Исламской Республики. Это произошло после введения антироссийских санкций.

Мы можем обсуждать идею о том, чтобы создать некий договор или, во всяком случае, некую площадку, на который государства, подвергшиеся санкциям, могли бы вырабатывать позиции, как им противодействовать. А может быть, даже и контрсанкции вводить заявил он

Зампред Совбеза добавил, что это касается не только России и Ирана, но и Китая, который накануне подвергся ограничениям.

Ранее Медведев напомнил о возможности влияния для Ирана через Баб-эль-Мандебский пролив.