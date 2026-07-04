Москва4 июл Вести.Ормузский пролив стал для Тегерана оружием, по силе сопоставимым с ядерным, однако в запасе у него есть еще и "термоядерное оружие": возможность влияния в Баб-эль-Мандебском проливе. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев подчеркнул, что Иран располагает инструментами влияния на мировую логистику, сравнимыми по значимости с оружием массового поражения, включая возможности воздействия на ключевые морские маршруты.

Иран вместо настоящего ядерного оружия обнаружил у себя другое оружие, которое не слабее ядерного, а именно Ормузский пролив сказал он журналистам

При этом Ормузский пролив – не единственный инструмент влияния Тегерана на глобальные перевозки, отметил Медведев.

Думаю, что у Ирана есть в запасе еще не только вот это ядерное оружие, но и термоядерное оружие, а это Баб-эль-Мандебский пролив, который может использоваться в случае возникновения военных конфликтов, создав такую ситуацию, когда вообще все перевозки нефти и иные перевозки будут заперты добавил зампред Совбеза РФ

В пятницу, 3 июля, Медведев прибыл в Тегеран, чтобы принять участие в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.