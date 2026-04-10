Москва10 апр Вести.Благодаря господству на Ормузском проливе Иран стал хозяином в Персидском заливе. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС “Вести” высказал военный обозреватель радио "Вести ФМ" Михаил Ходаренок.

По прогнозам эксперта, в скором времени Иран ждут новые достижения в ядерной и ракетной программах, а также в сфере БПЛА.

Реализация дальнейшей ядерной программы станет общенациональной целью и получит мощнейшее ускорение. И это в самое ближайшее время. Ракетная программа начнет развиваться просто стахановскими темпами. И Иран и без того стал хозяином Ормузского пролива, а хозяин Ормузского пролива означает и хозяин Персидского залива. И средства беспилотной авиации, без экипажных катеров, но получат новый, без всякого преувеличения, технологический импульс спрогнозировал эксперт

Ранее Ходаренок сообщал, что ситуация на Ближнем Востоке способствует укреплению Ирана на региональном уровне. При этом конфликт показал, что слухи военной мощи США преувеличены, а также выявил несостоятельность президента Дональда Трампа как полководца и верховного главнокомандующего.