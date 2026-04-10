Москва10 апр Вести.Монархиям Персидского залива следует обращаться к Российской Федерации за консультациями по оперативным вопросам противовоздушной обороны. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС “Вести” заявил военный обозреватель радио "Вести ФМ" Михаил Ходаренок.

По его словам, если страны Залива обратятся с этими вопросами к США, то они совершат колоссальную ошибку.

Монархии Персидского залива, султаны Эмира и наследные принцы, у них наверняка встал вопрос: а в строительстве вооруженных сил, ну, в своих национальных, туда ли мы вкладывали средства, то ли мы покупали оружие, которое никак себя не проявило в этом конфликте? И опять-таки, мы возвращаемся к тому, что вопросы противовоздушной обороны сейчас и противоракетной выводятся на совершенно иной уровень. И обращаясь к султанам, эмирам и наследным принцам, если вы намерены консультироваться по этому вопросу у Соединенных Штатов, то это ваша стратегическая ошибка. Они не обладают опытом оперативного построения, скажем так, решения вопросов противовоздушной обороны на оперативном и стратегическом уровне. Таким опытом обладает только одна страна - Советский Союз в прошлое, в настоящее время - Российская Федерация. И если вы собираетесь у кого-то консультироваться, то в первую очередь вам надо обратиться именно по этому адресу порекомендовал он

Ранее Ходаренок сообщал, что иранский конфликт выявил несостоятельность президента США Дональда Трампа как верховного главнокомандующего и полководца. Он также отметил, что слухи о военной мощи США оказались преувеличенными.