Москва6 апр Вести.Соединенные Штаты подставляют государства Персидского залива, на территории которых находятся американские военные базы. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил сопредседатель группы по сотрудничеству Совета Федерации РФ с Собранием исламского Совета Ирана Дмитрий Василенко.

По словам сенатора, иранские военные, вероятно, уже разрабатывает ответные действия, которые принесут очень большие "сюрпризы".

Соединенные Штаты подставляют все, практически без исключения, государства Персидского залива, на которых находятся военные базы Соединенных Штатов. И сейчас уже разрабатывает Генеральный штаб, я думаю, что в Иране, ответные действия, и они уже наверняка разработаны, ответные действия в том числе и против Соединенных Штатов, которые принесут очень большие сюрпризы заявил Василенко

Ранее агентство Bloomberg заявило, что страны Персидского залива разочарованы в США из-за военной операции против Ирана и ставят под сомнение американские гарантии безопасности.