Москва6 апр Вести.Весь Ближний Восток полыхнул, и это только начало. Так сопредседатель группы по сотрудничеству Совета Федерации РФ с Собранием исламского Совета Ирана Дмитрий Василенко прокомментировал ИС "Вести" развитие ближневосточного конфликта.

По словам сенатора, под ударом сейчас находятся все страны залива, на которых расположены американские военные базы, но особенно рискуют Объединенные Арабские Эмираты, с территории которых будет удобно атаковать Ормузский пролив.

Весь Ближний Восток полыхнул. Это еще только начало. Под ударом сейчас все страны, которые находятся в Персидском заливе, и на которых имеются американские военные базы. Сейчас самая лучшая точка, например, для того, чтобы атаковать Ормузский пролив – это Объединенные Арабские Эмираты. Там тоже находятся военные базы Соединенных Штатов. Какой будет ответ Ирана, мы увидим. Как это будет происходить, мы тоже станем очевидцами, но то, что большой риск сейчас у Объединенных Арабских Эмиратов получить удары ракетами, а Иран располагает ракетами за 2000 километров, здесь-то вообще за углом получается заявил Василенко

Ранее он заявил, что Соединенные Штаты подставляют государства Персидского залива, на территории которых находятся американские военные базы.