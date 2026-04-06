Москва6 апр Вести.Иранская армия хорошо подготовлена и отлично мотивирована, поэтому США понесут большие потери в случае наземной операции. Такое мнение ИС "Вести" озвучил сопредседатель группы по сотрудничеству Совета Федерации РФ с Собранием исламского Совета Ирана Дмитрий Василенко.

Он добавил, что в случае неудач при проведении наземной операции в Иране исход выборов в Конгресс в ноябре этого года будет предрешен.

[У США] будут очень большие потери, до 30% состава, который зайдет на территорию [Ирана], останутся там, потому что иранская армия достаточно сильная, хорошо подготовленная, высокомотивированная и вооружена очень неплохо. Поэтому ситуация будет для Америки не очень хорошей. Скоро совсем уже, осенью, выборы в Конгресс, если сейчас Америка в очередной раз допустит очередные политические и военные ляпы, я думаю, что для партии [президента США Дональда] Трампа можно будет сказать, что закончится избирательная кампания, которая еще не началась. Потому что уже сейчас американцы почувствовали на заправках цены на бензин, сколько стоит галлон, сколько он стоил раньше рассказал Василенко

Ранее Василенко оценил вероятность начала сухопутной операции в Иране как "очень высокую".