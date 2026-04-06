Москва6 апр Вести.Наземная операция США в Иране приведет к потоку гробов, который пойдет в США и вызовет политический кризис в стране. Такое мнение ИС "Вести" озвучил сопредседатель группы по сотрудничеству Совета Федерации РФ с Собранием исламского Совета Ирана Дмитрий Василенко.

Он добавил, что в случае, если США вторгнутся в Иран и поставят существование государства под угрозу, то цивилизация, которая существует уже 4 тысячи лет, сделает все возможное для своего спасения.

Самые большие риски [для США будут], если начнут наземную операцию. Здесь будут очень высокие потери, пойдут первые гробы в Соединенные Штаты, естественно, будет политический кризис. …Когда идет речь о выживаемости целой нации, государства [Иран], это целая цивилизация, 4 тысячи лет которой, вы понимаете, что все меры для своего спасения, для спасения своего государства, для спасения своего народа будут приняты рассказал Василенко

Ранее Василенко предрек США большие потери в случае, если американцы решатся на проведение наземной операции в Иране.