Москва17 апр Вести.США не смогут провести наземную операцию в Иране, так как на Ближнем Востоке нет необходимого количества боеспособных американских солдат. Такое мнение выразил политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью ИС "Вести".

По словам политолога, на Ближнем Востоке сейчас находится семи тысяч боеспособных солдат США. Однако этого недостаточно, чтобы совершить полномасштабное наземное вторжение в Иран.

Что касается ввода сухопутных войск, у Соединенных Штатов нет жизнеспособного военного варианта, связанного с наземными силами… Президент [США Дональд] Трамп, возможно, решит, что хочет оккупировать остров или небольшой участок территории в Иране с помощью этих семи тысяч человек. Но факт в том, что на ход войны это вообще никак не повлияет. Так что сухопутного варианта здесь нет считает Миршаймер

По мнению сопредседателя группы по сотрудничеству Совета Федерации РФ с Собранием Исламского Совета Ирана Дмитрия Василенко, возможная наземная операция США в Иране приведет к потоку гробов, который пойдет в США и вызовет политический кризис в стране.