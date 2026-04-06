Москва6 апр Вести.Вероятность наземной операции США в Иране высокая, американцы стянули в регион достаточно сил для подобных действий. Такое мнение в интервью ИС "Вести" озвучил сопредседатель группы по сотрудничеству Совета Федерации с Собранием исламского совета Ирана Дмитрий Василенко.

Он добавил, что у США все еще недостаточно сил для полноценного вторжения в Иран, но американцы могут попытаться захватить остров Харк для контроля над нефтяной инфраструктурой Исламской Республики.

Я очень высоко оцениваю вероятность такой операции. Дело в том, что стянуты [на Ближний Восток] очень большие силы [США]. … Уже со всеми силами, которые США собирают, это будет порядка двух тысяч морских пехотинцев, которые могут участвовать в наземной операции. Для вторжения, так скажем, в материковый Иран этого очень мало. А на вторжение, например, для захвата острова Харк, для того чтобы, например, захватить трубопроводы, для того чтобы захватить терминалы, всю логистику и всю нефть, которая идет через этот терминал, у них сил будет достаточно сказал Василенко

Ранее офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что для США ситуация на Ближнем Востоке будет только ухудшаться и положение американских военных, задействованных в операции против Ирана, будет становиться только хуже.