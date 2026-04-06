Аналитик Риттер: положение США в войне с Ираном будет только ухудшаться

Москва6 апр Вести.Президент США Дональд Трамп не может признать свою ошибку, от этого положение американских военных в операции против Ирана будет становиться только хуже, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире на YouTube-канале.

По его словам, США не смогут "продолжать делать то, что они делали раньше", они "уже сломлены". Как указал Риттер, у Вашингтона также нет решения по Ормузскому проливу, и ситуация для него на Ближнем Востоке "будет только ухудшаться".

Отставной офицер подчеркнул, что Трамп "живет в мире фантазий, потому что не может признать, что совершил ошибку" 28 февраля, когда началась американо-израильская операция против Исламской Республики.

Если мы проведем рейд в Иране, я предсказываю, что все его участники погибнут, потому что мы пойдем туда без тщательного планирования. Все, что сейчас делается, продиктовано политическими мотивами, а не реальными военными соображениями отметил Риттер

Ранее бывший советник НАТО Жак Бо заявил, что любая масштабная сухопутная операция США в Иране, будь то захват островов или оккупация материковой части страны, обречена на провал.

Между тем глава Белого дома не исключил, что американские наземные войска могут быть переброшены в Иран.