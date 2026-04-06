Москва6 апр Вести.Проведение любой масштабной наземной операции США против Ирана, будь то захват островов или оккупация материковой части страны, лишено практического смысла и обречено на неудачу.

С таким прогнозом выступил бывший советник НАТО, полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо на YouTube-канале.

Эксперт отметил, что американские силы, вероятно, смогли бы удерживать эти территории лишь в течение короткого времени. Но подавляющее превосходство Тегерана в области ракетного вооружения и ударных беспилотников приведет к быстрой ликвидации иностранного контингента.

Специалист подчеркнул, что Иран не допустит длительного присутствия военных сил США на своих островах и задействует весь доступный арсенал для их уничтожения.

Эксперт выразил сомнение в способности Пентагона обеспечить стабильную логистику для своей армии в условиях постоянных атак иранских ракет и дронов. По его убеждению, в текущих реалиях вопрос удержания контроля над территорией не сводится к простому количественному соотношению сил.

По мнению Бо, технологический скачок Ирана в сфере асимметричного вооружения делает традиционные методы ведения войны неэффективными и крайне опасными для оппонента.

Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ на это Исламская Республика атаковала объекты в Катаре, Кувейте, ОАЭ и в Бахрейне, а также в Израиле.