Экс-агент ЦРУ Джонсон: если США решат снова атаковать Иран, их ждет поражение

Москва22 апр Вести.Возможная попытка США возобновить боевые действия против Ирана после завершения периода прекращения огня может закончиться для Вашингтона серьезным поражением. Такую точку зрения высказал бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.

Эксперт пояснил, что как только срок действия нынешнего перемирия истечет, американские военные корабли столкнутся с невозможностью безопасного маневрирования вблизи иранской береговой линии.

По его мнению, пребывание флота в этой зоне станет чрезмерно рискованным из-за оборонительных возможностей Тегерана.

По словам Джонсона, для наземной операции у США отсутствуют необходимые силы и средства. Установка контроля над районами, из которых осуществляются ракетные пуски, потребовало бы привлечения от одного до двух миллионов военнослужащих, что в текущих условиях почти невыполнимо.

Ранее американский аналитик Марк Слебода заявил, что закрытие Ормузского пролива иранскими военными стало неожиданностью для президента США Дональда Трампа.