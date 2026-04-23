"Катастрофа для мировой экономики": Миршаймер об угрозе срыва перемирия с Ираном Политолог Миршаймер: эскалация вокруг Ирана грозит мировой экономике катастрофой

Москва23 апр Вести.Ответ Ирана в случае нарушения Соединенными Штатами Америки режима прекращения огня и возобновления авиаударов будет решительным, а его последствия будут сопровождаться негативным экономическим эффектом на глобальном уровне.

Об этом в эфире подкаста Judging Freedom на видеохостинге YouTube предупредил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

Если США снова начнут бомбить Иран, … персы нанесут ответный удар … и перекроют Красное море, а также сильнее ограничат судоходство в Ормузском проливе. Более того, они атакуют цели в Саудовской Аравии и других странах Персидского залива. А это катастрофа для мировой экономики и, следовательно, для США отметил политолог

Эксперт добавил, что возможное начало наземной операции американской армии на территории Ирана станет неразумным и рискованным решением администрации США во главе с Дональдом Трампом.

8 апреля представители Вашингтона и Тегерана договорились о прекращении огня на две недели, однако последующие переговоры в Исламабаде завершились без достижения каких-либо значимых результатов.

В ночь на 22 апреля американский лидер Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня с Исламской Республикой до тех пор, пока Тегеран не представит четко сформулированную "единую позицию" по поводу переговоров и перспектив достичь окончательного соглашения.

Трамп при этом добавил, что на время ожидания находящиеся в регионе американские военные останутся в боеготовности, а морская блокада иранских портов продолжится.

Позднее глава Белого дома высказал мнение, что в случае снятия морской блокады сделка с Исламской Республикой будет невозможна, однако Вашингтон не торопит иранцев в вопросе возвращения за стол переговоров.