Кнутов: Иран может атаковать базы США в Южной Европе в ответ на блокаду Ормуза

Москва12 апр Вести.Иран может ответить на блокаду Ормузского пролива флотом США ударами по военным базам Соединенных Штатов в Южной Европе, заявил порталу News.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, 14 военных баз США на Ближнем Востоке уже разрушены или сильно повреждены, поэтому в регионе не осталось американских объектов, которые Иран мог бы атаковать.

У Ирана еще остался козырь. Это угроза нанесения ударов по американским базам в Южной Европе, куда иранские ракеты могут долететь. Я думаю, что эта угроза будет озвучена и может дойти до дела. Если американцы попытаются досматривать суда, Иран также попытается атаковать американские корабли сказал Кнутов

Эксперт добавил, что если война США с Ираном затянется, то американский президент Дональд Трамп окажется в сложной ситуации, из которой ему будет трудной выйти победителем.

12 апреля Трамп заявил, что США начнут блокировать Ормузский пролив. Кроме того, Вашингтон планирует устроить Исламской Республике полную морскую блокаду, чтобы помешать ей зарабатывать на продаже нефти.

Ранее Кнутов сообщил, что у Ирана есть техническая возможность поразить американские базы в Греции и Италии. Он подчеркнул, что Тегеран может атаковать их, даже не используя ракеты максимальной дальности.