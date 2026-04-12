Москва12 апр Вести.Попытки Соединенных Штатов силой взять под контроль Ормузский пролив обречены на неудачу. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

По его словам, Ормузский пролив и вся критически важная береговая инфраструктура полностью простреливаются иранскими ракетами и беспилотниками.

Попытки американцев взять под контроль Ормузский пролив силой, я думаю, они обречены на неудачу… Во-первых, он полностью простреливаемый с иранского берега всеми средствами: беспилотниками, ракетами ближнего радиуса действия. Во-вторых, вся инфраструктура критическая стран залива, включая американские базы, … тоже находятся в пределах досягаемости ракет ближнего радиуса объяснил Бужинский

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США намерены ввести полную морскую блокаду Ирана. После его заявления в Корпусе стражей исламской революции Ирана сообщили, что Исламская Республика целиком контролирует движение в Ормузском проливе.

Тегеран решил перекрыть пролив после того, как США и Израиль развязали войну против Ирана. Конфликт на Ближнем Востоке начался 28 февраля.