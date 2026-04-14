Москва14 апр Вести.15 кораблей США не способны удерживать блокаду портов Ирана, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

В интервью NEWS.ru Дандыкин прокомментировал сообщение о задействовании соответствующего количества военных судов США в Ормузском проливе. По его словам, независимо от результата операции президент США Дональд Трамп объявит ее успешной.

15 военных кораблей не в состоянии остановить и подавить Иран сказал Василий Дандыкин

Эксперт отметил, что такие корабли, как авианосцы и эсминцы, предназначены для иных задач и неэффективны в борьбе с гражданскими судами, включая танкеры. Он также подчеркнул, что, по сообщениям СМИ, через пролив уже проходили иностранные суда, что ставит под сомнение сам факт полноценной блокады.

Кроме того, попытки США продвинуться вглубь Персидского залива оказались неудачными. По мнению Дандыкина, дальнейшее продвижение может быть опасным из-за риска атак, включая торпеды и морские мины. В связи с этим американские корабли, как считает эксперт, действуют с осторожностью, оставаясь в Оманском заливе или вдоль его побережья.