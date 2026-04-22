"Насколько легко сделано": в США рассказали, как Иран застал Трампа врасплох Аналитик Слебода: Трамп не ожидал закрытия Ираном Ормузского пролива

Москва22 апр Вести.Закрытие Ормузского пролива иранскими военными стало неожиданностью для президента США Дональда Трампа.

Такого мнения придерживается американский аналитик Марк Слебода.

Трамп не ожидал, что Иран действительно перекроет пролив. Когда это произошло, его глубоко разочаровала легкость, с которой это было сделано заявил эксперт в эфире блога журналистки Рейчел Блевинс на видеохостинге YouTube

Слебода добавил, что в настоящее время у Вашингтона нет эффективных военных стратегий для победы над Тегераном.

Открытие Ормузского пролива было одним из ключевых условий для режима временного прекращения огня между США и Ираном, о котором было объявлено 8 апреля.

В ночь на 22 апреля американский лидер продлил действие особого режима до получения сформулированной Тегераном "единой позиции" по поводу урегулирования и достижения окончательного соглашения.

Позднее глава Белого дома в соцсети Truth Social высказал мнение, что в случае снятия морской блокады сделка с Исламской Республикой будет невозможна.