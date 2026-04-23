США используют действующий режим прекращения огня с Ираном как возможность для восстановления своего военного арсенала. Такое мнение выразил отставной полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии Жак Бо в эфире YouTube-канала.
Военный эксперт пояснил, что временная пауза в боевых действиях в первую очередь необходима Вашингтону для восполнения запасов ракетного вооружения.
По словам Бо, иранское руководство осознает отсутствие у США реального желания достичь окончательного урегулирования ситуации.
Аналитик отметил, что стремление Вашингтона к решению конфликта должно было подкрепляться конкретными шагами, свидетельствующими о готовности к компромиссам, однако таких действий не наблюдается.
Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что ответ Ирана в случае нарушения США режима прекращения огня и возобновления авиаударов будет решительным, а его последствия будут сопровождаться негативным экономическим эффектом на глобальном уровне.